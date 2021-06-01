ВОЗ не рекомендует вводить ограничения из-за первого случая заражения человека новым птичьим гриппом

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что ВОЗ занимается оценкой рисков появления нового штамма птичьего гриппа у человека. Об этом он сказал РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3. 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля обратился к врачу с жалобами на жар и плохое самочувствие. Специалист принял решение о госпитализации пациента. 28 мая китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел необходимые анализы и выяснил, что мужчина заболел H10N3. На данный момент заразившийся уже почти выздоровел. Все контактировавшие с ним люди находятся под медицинским наблюдением.

По словам Язаревича, организация через Глобальную систему эпидемиологического надзора за гриппом и ответных мер (GISRS) ведет постоянный мониторинг вирусов гриппа, включая вирусы с потенциалом перерасти в пандемию.

Как рассказал собеседник агентства, ВОЗ работает с властями Китая и партнерами по GISRS над дальнейшей оценкой и характеристикой в связи с выявленным случаем заболевания человека птичьим гриппом H10N3.

Он отметил, что этот штамм периодически обнаруживался у пернатых на рынках живой птицы еще в 2002 году, но случаи заражения человека этим вариантом вируса до нынешнего события обнаружены не были.

«Пока вирусы птичьего гриппа циркулируют среди домашней птицы, спорадическое заражение человека птичьим гриппом неудивительно, что является ярким напоминанием о сохранении угрозы пандемии гриппа», — заявил Язаревич.

Он также сообщил, что ВОЗ не рекомендует проводить специальный скрининг на пунктах въезда и вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю.