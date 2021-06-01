Посольство РФ в Минске получило многократное разрешение на посещение россиянки Сапеги

У посольства России в Минске есть многократное разрешение на посещение россиянки Софии Сапеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Алексея Маскалева.

Он заявил, что российские дипломаты ждут от белорусской стороны «технической» возможности на повторную встречу с арестованной Сапегой.

По его мнению, это случится в ближайшее время.

Ранее адвокат Сапеги рассказал, что в Минске прошли следственные действия с ее участием.

До этого посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва не оказывает давления на Минск в связи с задержанием россиянки.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.