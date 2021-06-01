В Минске прошли следственные действия с участием россиянки Сапеги

Адвокат россиянки Софии Сапеги Александр Филанович рассказал о прошедших следственных действиях с его подзащитной в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из-за подписки о неразглашении адвокат не привел подробности.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва не оказывает давления на Минск в связи с задержанием россиянки.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.