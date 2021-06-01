Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна возбудили уголовное дело

Супруга осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия заявила о возбуждении уголовного дела против себя. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, приставы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». По аналогичной статье проходит и отец Юлии Шестун Николай Алексеев.

«Речь об автомобилях, титульными владельцами которых являлись я и мой отец, но которые были изъяты летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Шестуна», — уточнила она.

Шестун считает, что это уголовное преследование незаконно.

«Что хотят приставы от меня — многодетной матери — и моего 71-летнего отца мне не совсем понятно, дело возбуждено на пустом месте и мною уже подана жалоба о незаконности действий ФССП России», — сказала она.

Экс-главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

В декабре 2020 года суд приговорил Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным. В начале марта его этапировали в колонию.