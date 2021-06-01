Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна возбудили уголовное дело

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Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия (в центре) Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия (в центре)
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия (в центре)
Александр Вильф/РИА «Новости»

Супруга осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия заявила о возбуждении уголовного дела против себя. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, приставы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». По аналогичной статье проходит и отец Юлии Шестун Николай Алексеев.

«Речь об автомобилях, титульными владельцами которых являлись я и мой отец, но которые были изъяты летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Шестуна», — уточнила она.

Шестун считает, что это уголовное преследование незаконно.

«Что хотят приставы от меня — многодетной матери — и моего 71-летнего отца мне не совсем понятно, дело возбуждено на пустом месте и мною уже подана жалоба о незаконности действий ФССП России», — сказала она.

Экс-главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

В декабре 2020 года суд приговорил Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным. В начале марта его этапировали в колонию.