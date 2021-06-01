В Москве задержали мужчину, избившего револьвером водителя скорой помощи

Полиция задержала мужчину в Москве за то, что тот несколько недель назад избил револьвером водителя скорой помощи. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что подозреваемый не хотел уступить дорогу спецмашине медиков со включенной сиреной. В дальнейшем он вовсе перегородил своим автомобилем целую полосу.

Разозлившись, злоумышленник заглушил двигатель, вышел из машины посреди МКАД и направился к водителю скорой помощи с целью «выяснить отношения». Сначала он просто повысил голос, но потом начал направлять огнестрельное оружие в лицо своего оппонента, в дальнейшем вовсе нанес ему несколько ударов по голове пистолетом.

Фигурант скрылся с места преступления, а скорая помощь поехала дальше на вызов. Спустя несколько дней водитель спецмашины сообщил обо всем полиции.

Правоохранителям удалось опознать разъяренного водителя, им оказался 62-летний москвич. При обыске в его квартире полицейские не нашли револьвер. Водитель авто при допросе не смог объяснить причину такого поведения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга»), ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В феврале в Москве мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова.