В «Союзе отцов» оценили предложение ввести отцовский капитал

Отцовский капитал — это важная мера демографического стимулирования, однако пока непонятно, из каких бюджетных средств она будет финансироваться, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер российского «Союза отцов» Юрий Соленов.

Таким образом он прокомментировал предложение председателя ОП по демографии Сергея Рыбальченко ввести в России отцовский капитал.

«Отцовский капитал — это продолжение тех мер поддержки, которые сегодня российским семьям так необходимы в эти критические моменты, связанные с пандемией и материальными трудностями. Если в семье от одних мужа и жены будет рождаться три-четыре ребенка, то такая материальная поддержка стимулировала бы их на серьезный, более уверенный взгляд в будущее. Это решает демографическую проблему, а также помогает российским семьям чувствовать себя счастливыми», — считает Соленов.

Он также отметил, что в данный момент сложно говорить о том, станет ли отцовский капитал расширением уже существующей программы материнского капитала.

«У материнского капитала есть определенный бюджет и финансовое обоснование, это все просчитано, это все конкретно обосновано. Что касается отцовского капитала, здесь еще нет конкретных бюджетных средств, до конца непонятно, откуда эти средства будут взяты», — добавил общественник.

Соленов также обратил внимание на то, что программа отцовского капитала может стать важной мерой поддержки для многодетных вдовцов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил в кабинет министров предложение ввести отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей.