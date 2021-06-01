Грузия открыла сухопутные границы

Грузия во вторник, 1 июня, открыла свои сухопутные границы, закрытые с марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Принято решение об открытии сухопутных границ с 1 июня», — говорится в сообщении.

Ранее глава оперштаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе уточнил, что пересечение границ будет возможным либо при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, либо при наличии отрицательного ответ на ПЦР-тест, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда в страну. Также рекомендуется при себе иметь страховой полис.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла ограничения на международные рейсы, введенные ранее из-за коронавируса. Запрет действовал 10 месяцев. С 1 марта страна открыла границы для россиян.

Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.