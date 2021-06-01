В Ханты-Мансийске задержали юношу, зарезавшего мужчину и его мать

В Ханты-Мансийске задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве мужчины и его 80-летней матери. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Согласно информации следствия, инцидент произошел 31 мая в одной из квартир дома по улице Мира. Молодой человек поссорился с братом своего отчима и его матерью 1940 года рождения. На почве ненависти юноша напал на них с ножом. Мужчин и женщина скончались на месте от полученных травм.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о двойном убийстве, подозреваемого задержали. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии и мотивы, которыми руководствовался юноша, решается вопрос о мере пресечения для него.

Ранее сообщалось, что таксист в Москве зарезал пассажира. В Санкт-Петербурге в этот же день мужчина ранил ножом четырех человек, полиция задержала злоумышленника, который оказался уроженцем Северного Кавказа.