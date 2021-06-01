Психолог рассказала, почему в мегаполисах стали позже заводить детей

Психолог Анетта Орлова рассказала, почему жители больших городов позже заводят детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, в минувшем году большинство москвичек впервые стали мамами в возрасте 29 лет, а в целом наибольшее число жительниц столицы родили ребенка в 32 года, у 40% из них он был первым.

«Сейчас сильно развивается нарциссическая культура, в которой нужно постоянно казаться и быть лучше, чем ты есть, нужно очень много добиваться. Добавьте к этому, что развивается культура потребления», — выразила мнение эксперт относительно того, почему теперь становится мало молодых родителей.

По словам Орловой, постепенно люди привыкают к тому, что все внимание уделено непосредственно им самим, в связи с этим откладывают появление детей.

Эксперт добавила, что в мегаполисе у детей более отложенное детство (морально позже вырастают — ред.), на это влияет в том числе то, что они стали больше времени проводить дома, а не на улице, сидеть в гаджетах и тд.

«Все сроки сдвигаются, в том числе и получение профессии, и замужество, рождение ребенка, но и срок жизни увеличивается», — подытожила Орлова.

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