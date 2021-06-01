МВД предложило перенаправить подростков с протестных акций на секции

МВД России внесло в правительство предложения по улучшению ситуации с детскими и подростковыми секциями для внеурочной занятости, которые могли бы перенаправить энергию молодежи с незаконных акций, сообщает РИА «Новости».

«Министерством в правительство внесены предложения по развитию социально-ориентированных общественных детских и молодежных объединений, которые должны стать доступными (в финансовом и территориальном плане) площадками внеурочной занятости подростков на безвозмездной основе», — заявил заместитель начальника ГУОООП МВД Вадим Гайдов.

По его мнению, невозможно побеждать негативные тенденции в среде молодежи при помощи силы, такие меры могут дать только кратковременный результат, который скорее всего будет иметь только обратных эффект.

Ранее стало известно, что большинство россиян тратят на дополнительные занятия, в том числе на кружки и секции, до 5 тыс. рублей в месяц.