В Израиле сняли все карантинные ограничения

В Израиле из-за стабильно низкого уровня заболеваемости коронавирусом отменены все карантинные ограничения, кроме обязательного ношения масок в помещениях, сообщает радио «Кан».

«Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены. Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе», — заявил в эфире представитель минздрава Израиля.

«Зеленый пропуск» — это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а «фиолетовый стандарт» регулировал работу общественных учреждений и заведений.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запреты на выезд своих граждан в страныс максимальным риском по COVID-19.

Ранее Израиль внес Россию в список таких стран.