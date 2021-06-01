Пивоварова этапируют из Петербурга в другой регион

close
Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС
Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС
pivovarov.openrussia.org

Бывшего директора признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова этапируют в Краснодар из Санкт-Петербурга после задержания в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного.

«Уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар», — рассказала адвокат Елена Бородина.

Ранее Пивоварова доставили на допрос по уголовному делу.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация была учреждена в 2001 году.