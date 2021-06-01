Пивоварова этапируют из Петербурга в другой регион

Бывшего директора признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова этапируют в Краснодар из Санкт-Петербурга после задержания в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного.

«Уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации) возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО «Открытая Россия» объявила о полной ликвидации. После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар», — рассказала адвокат Елена Бородина.

Ранее Пивоварова доставили на допрос по уголовному делу.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация была учреждена в 2001 году.