Пивоварова доставили на допрос по уголовному делу

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Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС
Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС
pivovarov.openrussia.org

Бывшего директора признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова после задержания доставили на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пивоваров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ», — сказал источник.

Он уточнил, что статус задержанного пока не определен.

Статьей 284.1 определяется осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. Наказание по этой статье предусматривается штрафом, либо обязательными работами, либо лишением свободы. Максимальный срок — до шести лет.

Ранее Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково».

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация была учреждена в 2001 году.