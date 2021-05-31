Задержан бывший директор «Открытой России» Пивоваров

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Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС
Андрей Пивоваров, глава предвыборного штаба оппозиционной партии ПАРНАС
pivovarov.openrussia.org

Бывший директор объединения «Открытая Россия» (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщила его адвокат Елена Бородина, пишет РИА «Новости».

«Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала правозащитник.

Она отметила, что Пивоваров находится в аэропорту, никакой дополнительной информации не поступало.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году.