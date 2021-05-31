Задержан бывший директор «Открытой России» Пивоваров

Бывший директор объединения «Открытая Россия» (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщила его адвокат Елена Бородина, пишет РИА «Новости».

«Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала правозащитник.

Она отметила, что Пивоваров находится в аэропорту, никакой дополнительной информации не поступало.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году.