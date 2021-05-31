В Турции смягчаются ограничения по коронавирусу

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в стране частично смягчаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«В течение июня комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье», — сказал он.

До этого комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 по будням, а также все выходные.

В Турции коронавирусом заразились 5 242 911 человек, из которых 5 105 042 пациента выздоровели, 47 405 скончались. За последние 24 часа в стране выявили 6 933 случая.

Ранее сообщалось, что Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. 12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.