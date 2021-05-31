Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня

Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

«Продлили (ограничение на полеты в Турцию)», — сообщил один из собеседников агентства.

Нынешние ограничения на полеты в Турцию действуют до 1 июня.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. В секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит в Турцию свою делегацию, которая оценит перспективы возобновления авиасообщения.

24 мая Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы. Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что они надеются на возвращение привычного авиасообщения с Россией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. Он напомнил, что российская сторона обосновала решение закрыть границы с Турцией именно ситуацией с новой коронавирусной инфекцией, это решение не было политическим.