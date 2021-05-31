Евросоюз одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 12 лет

Европейская комиссия разрешила использование вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для детей в возрасте от 12 до 15 лет, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на своей странице в Twitter.

«Теперь государства-члены могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодых людей», — заявила представитель ЕК.

Использование вакцины Pfizer и BioNTech для подростков санкционировали также два американских регулятора: Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ранее Еврокомиссия утвердила контракт на поставку в Евросоюз 1,8 млрд доз препарата Pfizer и BioNTech. Вакцина должна быть поставлена в Европейский союз в 2021-2023 годах.