В Госдуме назвали неоднозначной идею ставить специальные штампы в паспорта педофилов

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Газетой.Ru» оценил предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой ставить специальные штампы в паспортах россиян, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей.

По словам Выборного, идея ставить такие штампы в паспортах неоднозначна, так как паспорт нужен для идентификации личности.

«Что касается штампов в паспорте, не могу сказать, потому что паспорт предназначен для конкретных целей: идентификации лиц, регистрации статуса семейного положения и так далее. Что касается такого штампа, не могу сказать однозначно», — сказал депутат.

Более эффективной мерой, как считает парламентарий, станет создание единого открытого реестра педофилов.

«На мой взгляд, такой реестр должен быть общедоступным, это дало бы возможность избежать ряд трагедий, которые мы наблюдали и в последнее время, когда бывшие осужденные втираются в доверие, устанавливают соответствующие отношение, а потом убивают детей. Поэтому открытый реестр был бы более весомой мерой: людям должно быть понятно, с кем они имеют отношения», — отметил Выборный.

Ранее Кузнецова предложила проставлять специальные штампы «лицам, находящимся под административном надзором, совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних».

Об этом предложении говорится в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.