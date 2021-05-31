Россиянам рассказали, когда можно колоть ботокс после «ЭпиВакКороны»

Гражданам, которые хотят пройти косметические процедуры с применение ботулотоксина (ботокса) в случае вакцинации «ЭпиВакКороной» рекомендуется подождать месяц после второй прививки. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

«Учитывая, что напряженный иммунный ответ после «ЭпиВакКороны» формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1-5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным и слабо реактогенным препаратом.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил о том, что вакцинация препаратом «Эпиваккорона» приводит к выработке антител, нейтрализующих классический, британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».