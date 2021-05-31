Адвокат назвал способ вернуть Сапегу в Россию

Правовым основанием для возвращения россиянки Софьи Сапеги домой является конвенция о правовой помощи стран СНГ, заявил руководитель московской городской коллегии адвокатов «ФОРТ» Сергей Бадамшин, сообщает РИА «Новости».

«У нас есть минская конвенция о правовой помощи среди стран СНГ, которой не просто возможно, а нужно пользоваться. В случае, если возбуждается уголовное дело, то по россиянам все эти материалы могут быть переданы для расследования российским органам для привлечения соответствующих лиц, граждан России, на территории России [к ответственности]», — рассказал Бадамшин.

По его словам, практика возвращения россиян, даже с заведенными на них в Белоруссии уголовными делами, существует. Однако в данном случае необходимо «политическое решение». Если это решение будет принято, то у соответствующих структур обоих государств не должно возникнуть каких-либо проблем с учетом налаженного межгосударственного взаимодействия.

23 мая Софья Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые заявляют, что на девушку оказывают давление.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее предположил, что белорусский президент может принять решение о помиловании россиянки или передачи ее для отбывания наказания в России.