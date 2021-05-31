Песков не стал комментировать заявление МИД Белоруссии о провокациях на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство иностранных дел Белоруссии вопрос о якобы причастности «российских олигархов» к провокациям во время выборов в республике в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил о том, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году.

«Я затрудняюсь комментировать эту информацию. Наверное, лучше адресовать вопрос Министерству иностранных дел Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании в Москве адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, готовивших переворот в Белоруссии. По данным спецслужбы, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.