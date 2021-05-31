В России выявлено 8 475 новых случев коронавируса

В России выявлено 8 475 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 339 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано рекордное число случаев коронавируса с марта — 9 694.

Отмечается, что из числа новых зараженных 13,2% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 6 715 человек.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 2614 случаев COVID-19.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (6), в Магаданской области (4), Еврейской автономной области (1).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 071 917 случаев коронавируса, 121 501 умерший и 4 684 585 выписанных.

Ранее декан Школы общественного здоровья им. Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессор Тэк Ик Ин рассказал, что индийский штамм COVID-19 становится доминирующим в мире и в дальнейшем может вызвать более серьезную пандемию.