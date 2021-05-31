Софии Сапеге предъявят обвинение 31 мая

Арестованной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге будет предъявлено обвинение 31 мая, заявил один из ее адвокатов Александр Филанович. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня, 31 мая, в 12 часов (совпадает с мск) будет рассмотрена жалоба на задержание Софии. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — отметил адвокат.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что судьбу российской гражданки Софии Сапеги будет решать белорусский суд.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.