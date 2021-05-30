В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге

Состояние пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки оценивается как крайне тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в ДГКБ №9 (Детская городская клиническая больница №9)», — сказали в пресс-службе.

Также министерство подтвердило информацию о двух пострадавших при стрельбе.

«Мужчина средней тяжести в [травматологической больнице №] 36. У обоих [у взрослого и ребенка] огнестрельные ранения», — отметили в Минздраве.

Пресс-служба Росгвардии, в свою очередь, отметила, что сотрудник их подразделения, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предположительно пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Мужчина вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова.

Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш и продолжает отстреливаться из окна. В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии и ребенок.

На место происшествия направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома, в одной из квартир которой заперся стрелок, эвакуируют.

Как передает Baza, по предварительным данным, стрелка зовут Сергей Боков. По данным Telegram-канала, девочку, раненную в живот, увезла машина скорой помощи.