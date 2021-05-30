Александра Пелевина обокрали после получения литературной премии

Писатель Александр Пелевин заявил, что отмечая победу в литературной премии «Национальный бестселлер», он лишился мобильного телефона, сообщает РИА «Новости».

«Праздновали победу с товарищами в баре, вышел покурить, подбежал некий гражданин, обнял меня крепко, радушно так, а потом оказалось, что у меня нет телефона», — рассказал Пелевин.

Ранее Александр Пелевин стал победителем литературной премии «Национальный бестселлер» с романом «Покров-17».

Александр Пелевин пишет книги в жанре фантастики, ранее в 2019 году его роман «Четверо» вошел в шорт-лист «Национального бестселлера».

Помимо победителя в финал премии вышли Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Вера Богданова с книгой «Павел Чжан и прочие речные твари», рукопись «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, книга «Стрим» Ивана Шипнигова, а также Даниэль Орлов с книгой «Время рискованного земледелия».