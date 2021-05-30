Момент инцидента с батутом в Барнауле попал на видео

Камера наблюдения успела запечатлеть момент, на котором надувной батут с детьми в Барнауле взлетает в небо, сообщает Life.

Аттракцион поднял в воздух сильный порыв ветра, который оторвал крепления батута. Контролер аттракциона рассказала, что всего было четверо играющих детей, две девочки пострадали, один мальчик успел спрыгнуть, еще одного мальчика на данный момент ищут. Прибывшие на место сотрудники МЧС разрезали батут, внутри никого не нашли.

Две пострадавшие девочки выпали из батута и упали на трамвайные рельсы.

Паблик «Barnaul 22» сообщает, что пострадавших детей в тяжелом состоянии увезла детская реанимация. Данную информацию агентству ТАСС подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за опрокинувшегося батута с детьми.