В Крыму оценили отказ «Белавиа» летать на полуостров

Белорусской «Белавиа» не следует упускать уникальный шанс стать первой иностранной авиакомпанией в Крыму, считает глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

По его мнению, на фоне западных санкций в отношении Белоруссии компании «Белавиа» не следует «откидывать шанс» с рейсами в Крым.

«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», — рассказал Чегринец.

Ранее вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с полуостровом.

Впоследствии гендиректор белоруской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что на данный момент перевозчик не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать политическое решение о признании полуострова российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.