Более 20 человек пострадали при стрельбе в США

По меньше мере два человека погибли и от 20 до 25 пострадали в результате массовой стрельбы в округе Майами-Дейд во Флориде, сообщает ABC News со ссылкой на главу местной полиции Альфредо Рамиреза.

Трое неизвестных в ночное время приехали на автомобиле на площадку, арендованную под концерт, и открыли огонь по людям из автоматов и пистолетов. В настоящее время ни один из подозреваемых не задержан.

Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние на данный момент неизвестно.

«Это хладнокровные убийцы, которые без разбора стреляют в толпу», — заявил Рамирез.

27 мая президент США Джо Байден призвал конгресс страны прекратить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия». Поводом для его заявления стала стрельба в Сан-Хосе, штат Калифорния, при которой погибли восемь человек, еще несколько пострадали.