Эрдоган объявил срок начала строительства канала в обход Босфора

Строительство канала «Стамбул» в обход Босфора начнется в конце июня текущего года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anandolu.

По словам турецкого лидера, новый канал повысит геостратегическую значимость Стамбула. Кроме того, на обоих берегах водной артерии запланировано строительство городов, которые «украсят облик Стамбула».

При этом Эрдоган допустил, что реализация проекта может вызвать недовольство со стороны других государств.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит», — заверил глава государства.

Впервые Эрдоган рассказал об идее создания «Стамбула» в 2011 году. В дальнейшем он называл этот проект самым крупным в истории Турции. Предполагается, что данный канал позволит разгрузить Босфор от большого количества водного транспорта.

В апреле текущего года глава Турции заявил, что на проектируемый канал не будет распространяться конвенция Монтре, дающая торговым судам всех стран право на свободный проход через турецкие черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.