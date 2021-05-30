Раввин упрекнул Жириновского в ксенофобии

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода упрекнул лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата Государственной думы Вячеслава Лысакова за ксенофобские высказывания. Свое мнение раввин выразил в интервью РИА «Новости».

Речь идет о выступлении Жириновского на конференции «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа», в ходе которого политик обвинил евреев в разжигании антисемитизма, а также о критике Лысакова в адрес певицы Манижи с упором на ее национальность.

Борода назвал такие высказывания «немыслимыми и недопустимыми» в XXI веке.

«Такие заявления не просто ксенофобские выпады, с их помощью депутаты транслируют выдуманный образ негативной, враждебной реальности российского общества», — заявил раввин.

При это он подчеркнул, что в действительности же в России разные народы ощущают «теплоту дружеского межнационального и межконфессионального взаимодействия».

Ранее Жириновский высказался об уничтожении Германии как государства.