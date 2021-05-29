В Гидрометцентре рассказали, когда прекратятся дожди в Москве

Дожди прекратятся в Москве лишь к 1 июня. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что обильных осадков не будет уже со второй половины дня воскресенья, 30 мая.

«В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, 1-го числа, уже без осадков», — сообщил он.

По словам Вильфанда, москвичей ждет «холодное прощание весны».

«Ближайшие два дня будут на 3-4 градуса ниже нормы. Нынешняя весна холодно прощается с москвичами», — отметил он.

Ранее МЧС предупредил москвичей о резком ухудшении погоды.

Также сообщалось, что на севере Карелии выпал снег с дождем. Об этом сообщила карельская Госавтоинспекция со ссылкой на информацию жителей города.

В группе ведомства в социальных сетях также опубликовано видео Беломорского района, на котором видно, как зимняя погода в канун лета застала врасплох жителей региона.