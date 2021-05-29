Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову человеку

В Мошковском районе Новосибирской области сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову мужчине при задержании. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Отмечается, что нарушители проигнорировали требование правоохранителей об остановке и продолжили движение. Сотрудники ДПС начали преследование. Спустя некоторое время машина остановилась у гостиницы, из нее выбежали несколько человек и попытались скрыться. Одного из нарушителей удалось задержать, этому пытался помешать другой мужчина.

«С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — говорится в заявлении МВД.

После этого мужчину в тяжелом состоянии привезли в больницу на скорой помощи. Других нарушителей доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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