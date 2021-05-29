Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Адвокат Владимир Постанюк заявил, что благодаря Дню России, который отмечается в субботу, 12 июня, выходные дни будут продлены на следующий понедельник, 14 июня, сообщает «Российская газета».

«В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника. Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днем», — заявил Постанюк.

Кроме того, пятница, 11 июня, как предпраздничный рабочий день будет сокращенным на один час.

«Если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно (например, при сменном режиме работы), работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке», — пояснил Постанюк.

В том случае, если выходной день не может быть предоставлен, работник, как правило получит за этот день двойную оплату, если иное не обговорено в трудовом договоре.

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