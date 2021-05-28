Россиянин Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве в интернете

Россиянина Александра Жукова в США признали виновным в том, что он использовал бот-ферму и арендовал серверы для фальсификации интернет-трафика на сайтах СМИ. Такое решение приняли жюри присяжных в суде нью-йоркского района Бруклин, сообщает Bloomberg.

По заявлению прокуратуры, 41-летний Александр Жуков был создателем схемы, известной как Methbot, в которой было задействовано 1900 серверов для создания миллионов фальшивых просмотров онлайн-рекламы на веб-сайтах, включая New York Times и Wall Street Journal. Жуков заработал 7 миллионов долларов и держал деньги в офшорных банках по всему миру.

Сам обвиняемый заявил, что никогда никого не вводил в заблуждение и лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.

Агентство не уточняет, когда вынесут приговор Жукову и какой срок ему грозит.

Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году и экстрадирован в Нью-Йорк. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и участии в денежных операциях с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что гражданин России Егор Крючков признал вину по делу о подготовке в кибератаки на компанию Tesla. По версии следствия, Крючков прибыл из России в США, где пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, чтобы тот помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети.