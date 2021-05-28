Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

Контейнеровоз Maersk Emerald длиной 353 м из-за проблем с двигателем сел на мель в Суэцком канале, недалеко от Исмалии (Египет). Об этом сообщили на странице администрации Суэцкого канала в Facebook.

По словам главы администрации канала Усама Рабиа, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Maersk Emerald был отбуксирован.

«Руководство [канала] оперативно справилось с внезапным отказом двигателя одного из судов, пересекавших канал. <...> В спасательной операции участвовали четыре буксира во главе с судном «Барака», <...> которые сообща способствовали приведению контейнеровоза в движение», — говорится в заявлении.

За время операции через канал прошли 68 судов общим водоизмещением 3,6 млн т.

По словам Рабиа, навигационное движение никак не изменилось, так как следовавшие в северном направлении суда были оперативно направлены на обход по восточному направлению через новую часть Суэцкого канала.

Судно продолжило движение после того, как его сняли с мели и экипаж смог устранить поломку. После отбуксировки контейнеровоз находится в Великом Горьком озере, соединяющем два участка канала.

Ранее контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 мартасел на мель на 151-м км Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.