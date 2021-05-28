Первоклассника из Оренбургской области обвинили в участии в незаконном митинге

В Оренбургской области в селе Александровка первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге после того, как он на последнем звонке держал плакат, на котором была написана просьба отремонтировать школу. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

«Родители всех детей поддержали это. Первоклашки были с плакатами, там весь класс держал. Потом к нам полиция приезжала, опрашивала нас. Штраф грозит за участие ребенка. Я думаю, что это несправедливо, неправильно. Мы не митинговали, не требовали, мы просили», — рассказала мать мальчика Светлана Петрова.

Штраф, который теперь грозит родителям первоклассника, составляет 30 тыс. руб. Его мать рассказала, что таких денег у нее нет, но соседи обещали помочь — «всем селом будут складываться».

По информации Telegram-канала, школу в селе закрыли в прошлом году из-за аварийного состояния, а дети продолжили учебу в помещении бывшего интерната. Родители решились на выступление с плакатами из-за информации о том, что школьники будут учиться в соседнем селе в 28 км от дома.