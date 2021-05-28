СК Белоруссии направил Швейцарии просьбу о помощи по делу о «минировании» рейса Ryanair

Следственный комитет Белоруссии запросил у Швейцарии правовую помощь по делу о севшем в Минске самолете Ryanair. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о «минировании» рейса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по факту «минирования» самолета, осуществлявшего рейс «Афины-Вильнюс», расследует СК по городу Минску.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.