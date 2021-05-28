В Белоруссии завели дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с госфлагом

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича из-за замены белорусского государственного флага на Чемпионате мира по хоккею. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, «преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище». В Генпрокуратуре подчеркнули, что такое надругательство над госсимволикой унизило национальное достоинство белорусов.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Напомним, накануне в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Белоруссия встречалась с Великобританией. Британские хоккеисты победили со счетом 4:3.

Ранее депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше извинилсяhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/27/n_16026146.shtml перед хоккеистами сборной Белоруссии, которые выступают на чемпионате мира в Риге.