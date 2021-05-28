Минздрав отклонил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»

Этический комитет Министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование введения комбинации вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник V» (AZD1222 и rAd26-S). Об этом сообщает издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на документ Минздрава.

Исследование планировалось в Белоруссии и шести центрах России и предполагало тестирование первой и второй фазы комбинации вакцин для оценки их безопасности и иммуногенности. Их комбинация вводилась бы двум группам взрослых добровольцев для профилактики коронавирусной инфекции.

«В качестве спонсора исследования в международном реестре указана компания AstraZeneca, в качестве соавторов – компания «Р-Фарм», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи», — говорится в статье.

Издание отмечает, что планирование исследования зафиксировано в международном реестре.

Журналисты также связались с комитетом по этике AstraZeneca и выяснили, что он пока не получил официального ответа по исследованию.

«Мы готовы к сотрудничеству, так как твердо убеждены в преимуществах стратегии гетерогенного бустинга и ее огромного значения для борьбы с пандемией», — сообщили представители AstraZeneca.

Ранее ученый рассказал о возможности комбинирования вакцины «КовиВак» с вакциной от гриппа.