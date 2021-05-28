Суд отправил в колонию на 2 года фигуранта дела экс-депутата Госдумы Волчека

Пресненский суд Москвы приговорил к 2 годам колонии юриста ООО «Совместная юридическая компания» Дениса Юшинского за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Отмечается, что мужчина признал вину в мошенничестве на €1,5 млн.

По словам представителя суда, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении фигуранта изменена на заключение под стражу. Юшинского взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Денис Волчек был задержан оперативниками центрального аппарата ФСБ России утром 22 апреля. Причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное в столичном управлении Следственного комитета России по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). 26 мая его осудили на 3 года колонии.

Юшинский является фигурантом упоминаемого дела.