Суд отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Сапеги

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу защиты на задержание россиянки Софии Сапеги в Белоруссии. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

«Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу адвоката на задержание россиянки Софии Сапеги», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что правозащитник Александр Филанович так и не смог встретиться с подзащитной в СИЗО. По его информации, девушка чувствует себя нормально.

23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске белорусские правоохранительные органы после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair. Этот самолет следовал из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. После этого автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу. Он попросил обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.