Вован и Лексус разыграли голландских парламентариев от имени соратника Навального

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голландских парламентариев, подключившись к закрытому заседанию международного комитета палаты представителей Нидерландов от имени Леонида Волкова, соратника Алексея Навального. Ролик опубликован на YouTube.

В ходе разговора депутаты поинтересовались, каким образом они могут оказать поддержку российской оппозиции с точки зрения санкций. В ответ на это пранкер предложил, чтобы мировые лидеры присоединились к голодовке Навального, а депутаты Нидерландов подали бы им в этом пример.

«Если быть реалистами, то мы пока не видели много голодовок от мировых лидеров или парламентариев», — возразили они в ответ.

После этого «Волков» предложил за «биткоины» провести перформанс перед российским посольством в Нидерландах. Со временем пранкер настолько увлекся, что стал демонстрировать танцы в TikTok как пример того, как он «привлекает молодую аудиторию». Также он показал свинью-копилку Mr. Pig, которая, по словам «Волкова», является преемником Навального на посту лидера оппозиции.

«Это была хорошая идея — сделать заседание закрытым. Спасибо, что представили нас господину Свинье», — прокомментировал глава комитета Герт Вилдерс.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Украины Владимира Зеленского, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко.