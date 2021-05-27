В центре Гамалеи заявили о 10% полностью вакцинированных россиян

Примерно 10% россиян полностью привиты от коронавируса. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, пишет РИА «Новости».

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — сказал Гущин.

За последние сутки в России выявили 9 039 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 402 пациента. Также за последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 9 759 человек. В общей сложности в России зарегистрировано 5 035 207 случаев коронавируса, 120 002 умерших и 4 651 849 выписанных.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о российских версиях коронавируса. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в России выявляются локальные варианты коронавируса с мутациями, характерными для британского и южноафриканского штаммов патогена.