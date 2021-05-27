На пляже в Техасе нашли пакеты с кокаином

За последнюю неделю на пляжи округа Матагорда, штат Техас, США было выброшено около 50 кг кокаина. Об этом сообщается в официальном аккаунте офиса шерифа округа в Facebook.

Все пакеты с наркотиком были собраны, обработаны, сфотографированы и помещены в камеры хранения вещественных доказательств.

В офисе шерифа предупредили граждан о том, что нельзя трогать или забирать подозрительные пакеты на пляже, так как в них могут оказаться наркотики.

Кроме того, уточняется, что потом у людей могут возникнуть юридические проблемы, так как лицо, забравшее посылку с наркотическим средством, может быть привлечено к уголовной ответственности за хранение.

«Когда упаковка намокнет, вещество в упаковке может стать жидким и вытечь из упаковки. <…> Как только вещество переходит в жидкую форму, оно легче впитывается кожей и может вызвать заболевание человека или привести к летальному исходу», — говорится в заявлении лейтенанта Филиппа Хестера.

На сегодняшний день еще не известно откуда взялись упаковки с кокаином.

Ранее прохожие нашли на пляже в графстве Восточный Суссекс, Великобритания, пакеты с почти тонной кокаина.