Водителей электросамокатов могут обязать носить защиту

В России могут разработать четкие требования безопасности и правила эксплуатации для водителей электросамокатов. Об этом пишет RT. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился в Минтранс с предложением обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и иную защитную амуницию во время езды.

«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — говорится в тексте обращения Дмитрия Курдесова.

Общественный деятель считает, что такой вопрос назрел давно, поскольку в последние годы электросамокаты приобрели большую популярность среди россиян.

Между тем эксперты не так однозначно отнеслись к инициативе. Они считают, что нужно исходить из характеристик конкретного электросамоката.

«Речь должна идти не о том, что водители любых электросамокатов должны носить шлемы, а только (водители. — RT) мощных устройств, которые способны разгоняться свыше 20 км/ч», — сказал RT руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

По словам эксперта, электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт называть самокатом неправильно. С точки зрения законодательства это мопед, подчеркнул Шкуматов.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что электросамокаты — это средства индивидуальной мобильности и призвал не демонизировать их.

«Это не средство повышенной опасности. К ним не должны применяться какие-то дополнительные ограничения в виде прав, защиты и всего остального. Люди берут электросамокат, чтобы доехать до автобуса или вообще избежать его. В небольших городах электросамокатами пользуются, чтобы не стоять в пробках. Это уменьшает нагрузку на дороги», — отметил он.

С наступлением тепла увеличилось число аварий с участием электросамокатов. Так на северо-западе Москвы во время катания на электросамокате мужчина сбил восьмилетнюю девочку, затем скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась помощь медиков.