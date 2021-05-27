Разработчик «Спутника V»: при заражении COVID-19 привитые не выделяют жизнеспособный вирус

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования не выделяют вирус. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, привитые от коронавируса в случае заражения имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме.

«При этом вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих», — следует из презентации Гущина к выступлению на конгрессе «ОргЗдрав».

Ранее в Минздраве рассказали, что коронавирусная инфекция не передается напрямую от матери ребенку.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По последним данным, первую прививку от коронавируса получили около 17 млн россиян.