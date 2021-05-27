Омбудсмен Татарстана назвала неверным вывод Бастрыкина о вине родителей казанских школьников

Российское законодательство не предусматривает единый регламент по обеспечения безопасности в школах, сообщила «Газете.Ru» детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Таким образом она прокомментировала слова главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что родители учащихся гимназии №175 отказывались оплачивать охрану в школе, несмотря на наличие соответствующего договора.

Идею обязывать родителей оплачивать охрану в школе Волынец назвала «в корне неверной», напомнив о том, что у многих семей нет на это финансовой возможности.

«Я категорически против того, чтобы возлагать расходы по охране на родителей, более того, у нас законом запрещены любые поборы с родителей, это строго карается. Родители могут давать деньги только на те расходы, которые они сами добровольно хотят понести: новые занавески в классе, установка кулеров с водой и иные услуги, которые они считают нужными. Обязывать родителей охранять школу самостоятельно, либо сдавать деньги на охрану (я знаю, что такие случаи нередки в России) противозаконно», — рассказала детский омбудсмен Татарстана.

Волынец также отметила, что российское законодательство не предполагает единого регламента по охране детских учреждений.

«До сих пор нет принятого на федеральном уровне единого регламента, который был бы обязателен для исполнения во всех регионах страны, поэтому несправедливо говорить о том, что виноват руководитель школы, либо региональное Министерство образования. Мы должны подчиняться единому федеральному регламенту, которого нет, а хочется, чтобы он был. Расходы за охрану школьников должно нести государство, причем из средств федерального бюджета», — объяснила она.

Существующая практика, по словам Волынец, заключается в том, что расходы за охрану возложены на школу, у которой, в свою очередь, может не хватать средств.

«По факту оплачивать охрану должна школа, но если у школы нет бюджета, то получается замкнутый круг: школа должна собирать эти деньги с родителей, родители не обязаны их сдавать, они идут жаловаться», — добавила Волынец.

Ранее Бастрыкин рассказал, что родители школьников гимназии №175 не хотели тратиться на охрану.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались», — сказал он в ходе выступления на военно-научной конференции в Москве.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.

По последним данным, шесть пострадавших при стрельбе детей остаются в больнице.