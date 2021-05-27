Во всех пунктах проведения ЕГЭ установят полицейские посты

В каждом пункте проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будет оборудован пост МВД, который обеспечит безопасность участников экзаменов. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев, слова которого приводит РИА «Новости».

«Посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры», — пояснил он.

Ранее Музаев заявлял, что после ЕГЭ в этом году можно будет поднять вопрос об изменении формата итоговой аттестации.

Из-за пандемии коронавируса в России второй год подряд правила сдачи ЕГЭ упрощают: ученикам одиннадцатого класса в 2021 году для получения аттестата достаточно сдать экзамен только по русскому языку, а поступающим в вузы необходимо также сдать профильные предметы. В следующем году ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ, в том числе тех, кто не планирует поступать в вузы.

24 мая Роспотребнадзор опубликовал на своей странице в Facebook перечень правил по допуску школьников в пункты проведения ЕГЭ. Для того, чтобы принять участие в экзамене, молодые люди должны иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе, а при наличии хронических заболеваний, схожих симптомами с ОРВИ – взять справку, которая может это подтвердить.