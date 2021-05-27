Байден призвал прекратить «эпидемию насилия» в США

Президент США Джо Байден на фоне очередной массовой стрельбы призвал конгресс страны прекратить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия». Его заявление распространил Белый дом.

«Еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа <...> помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в Америке. Каждая жизнь, отнятая пулей, пронзает душу нашего народа», — заявил глава государства.

По его словам, меры по снижению числа инцидентов со стрельбой поддерживает также большинство владельцев оружия.

Кроме того, американский лидер распорядился в память о жертвах последней стрельбы в Сан-Хосе приспустить государственные флаги на Белом доме и всех госучреждениях в США, а также на посольствах и консульствах за рубежом до 30 мая.

Стрельба в Сан-Хосе, штат Калифорния, произошла 26 мая. По последним данным, погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как в США борются с оборотом оружия.