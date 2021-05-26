В РАН рассказали об уникальности состоявшегося суперлуния

Жители России наблюдали сегодня сразу два астрономических явления. Около пяти часов утра по московскому времени Луна подошла к Земле на максимально близкое расстояние, а после двух часов дня произошло полное затмение Суперлуны. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе назвал сочетание явлений «действительно редким». Об этом сообщает RT.

«Как сочетание одновременно трех явлений оно действительно редкое. Но этим интерес к нему и исчерпывается. На самом деле затмение уже вовсю происходит. И максимальная его фаза наступила в 14:19 по московскому времени. И так совпало в этот раз, что в пределах примерно десяти часов в этот же момент происходит прохождение Луны через перигей, то есть через ближайшую к Земле точку лунной орбиты. Вот такое совпадение по времени, и не более того», — рассказал Вибе.

Увидеть эти уникальные явления в России удалось лишь жителям Сибири и Дальнего Востока. Полная фаза затмения продлилась почти 15 минут. Общая продолжительность явления составила 5 часов. В Московском планетарии сообщили, что такие события бывают раз в 12 лет.